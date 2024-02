RIVM maakt zich zorgen over toename kinkhoest bij baby's

Het aantal pasgeboren baby's dat ernstig ziek is door kinkhoest neemt de afgelopen weken snel toe. Het RIVM roept daarom op om uit de buurt te blijven van hoogzwangeren en baby's als je snottert of hoest.

Elke week wordt nu bij ongeveer 110 kinderen, onder wie zo'n twintig baby's, de ziekte vastgesteld. Dat is een veel sterkere toename dan voorgaande jaren, inclusief het vorige piekjaar in 2012, zegt Tjalling Leenstra, hoofd van de landelijke coördinatie infectieziektebestrijding van het RIVM.

"Met name de stijging onder jonge kinderen en pasgeborenen baart ons zorgen, want kinkhoest kan zich bij hen ernstig uiten", zegt Leenstra. De toename is vooral te zien in gebieden met een lage vaccinatiegraad, zoals de Biblebelt.

Hersenschade bij baby's

Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die leidt tot heftige hoestbuien. Iedereen kan het krijgen, maar voor pasgeboren baby's is het gevaarlijk. "Baby's kunnen bijvoorbeeld stoppen met ademen, wat zuurstoftekort en hersenschade kan veroorzaken", zegt Leenstra.

Baby's kunnen ook overlijden aan de ziekte, maar dat gebeurt niet vaak. Van de baby's met kinkhoest is ruim 90 procent niet door vaccinatie beschermd. Ongeveer de helft van deze baby's moet in het ziekenhuis worden opgenomen.

In de coronaperiode waren er nauwelijks meldingen van kinkhoest. "Door de coronamaatregelen hadden mensen minder contact met elkaar, dus kon de bacterie ook minder rondgaan", zegt Leenstra. "Maar daardoor is onze afweer ook wat minder goed op peil gehouden is, dus circuleert de bacterie nu meer dan jaren daarvoor."