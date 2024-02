Lichte recessie ten einde 'met dank aan de consument'

Na negen maanden is er een einde gekomen aan de lichte recessie waar de Nederlandse economie in zat. In het vierde kwartaal nam de omvang van de economie voor het eerst weer toe, met 0,3 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde de cijfers, waarin vooral te zien is dat consumenten meer uitgaven. "Dat de recessie voorbij is, is te danken aan de consument", zegt Peter-Hein van Mulligen, econoom van het statistiekbureau. "Vooral aan theater, bioscoop, muziek en vakanties is meer geld uitgegeven en dat zie je terug in de cijfers over de economie."

Dat consumenten meer geld te besteden hadden, kwam voor een deel door de sterke arbeidsmarkt, denkt hij. "Er komen vele duizenden banen bij, de lonen gingen omhoog en de inflatie omlaag. De meeste mensen hebben dat extra geld uitgegeven, zo lijkt het."