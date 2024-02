Politie pakt tien mensen op na reeks explosies Alkmaar

De politie in Alkmaar heeft in korte tijd tien mensen opgepakt die worden verdacht van het plaatsen van explosieven. In de stad gingen in korte tijd meer dan vijf explosieven af en werden daarna meerdere pogingen gedaan om opnieuw explosieven te plaatsen. Ook werd een woning beschoten. Burgemeester Schouten heeft vier wijken aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

Als voorlopig laatste verdachte werd gisteren een 18-jarige Utrechter opgepakt, meldt NH. Hij zou hebben gewerkt als een soort tussenpersoon. "De verdachte lijkt materialen en vervoer te organiseren voor de personen die daadwerkelijk de explosieven plaatsen en af laten gaan", aldus de politie.

In Alkmaar is de afgelopen maanden sprake van een reeks explosies, vaak met zwaar vuurwerk midden in woonwijken. Ook een aantal bedrijfspanden werd getroffen. Eind januari waren er zelfs drie explosies op een dag. Hoewel er geen gewonden vielen, was de schade soms groot. De explosies leidden ook tot grote onrust onder omwonenden.

Het Openbaar Ministerie heeft nog niets bekendgemaakt over de motieven van de verdachten. Ook is onduidelijk of er een verband is tussen de gebeurtenissen.

Camera's

In de buurten die tot veiligheidsrisicogebied zijn bestempeld kan de politie preventief, dus zonder aanleiding, mensen fouilleren. Ook zijn er extra veiligheidscamera's geplaatst.

Na het aanwijzen van de buurten eind januari kon de politie de eerste verdachten oppakken. Afgelopen weekeinde ging het om vijf Amsterdammers, begin deze week werden een Rotterdammer, twee Amsterdammers en de Utrechter aangehouden. Een deel van de verdachten zit nog vast, er is ook een aantal mensen vrijgelaten, maar ze zijn alle tien nog verdachte, benadrukt het OM.

Spiraal van geweld

Vorig najaar liet de burgemeester al een woning aan de Lekstraat dichttimmeren nadat er een explosief tot ontploffing was gekomen. De bewoner stapte gisteren naar de rechter omdat hij weer wil terugkeren naar huis. maar hij kreeg nul op het rekest.

De rechter vindt het van groot belang dat de woning gesloten blijft omdat "de aanslagen ook nu nog doorgaan" en de "spiraal van geweld doorbroken moet worden". Behalve voor de veiligheid van de bewoners en de omwonenden, is de sluiting ook nodig voor het strafrechtelijk onderzoek, aldus de rechtbank.