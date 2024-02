ABN Amro boekt hoge winst, keert extra uit aan aandeelhouders

ABN heeft de hoogste winst in jaren geboekt. Afgelopen jaar bleef er onderaan de streep 2,7 miljard euro winst over. In de afgelopen jaren was alleen in 2017 de winst iets hoger.

De bank profiteert net als andere banken van de snel gestegen rente. Op leningen komen er door die hogere rente meer inkomsten binnen; tegelijkertijd is de bank aan de rente op spaargeld relatief minder geld kwijt omdat die minder snel stijgt.

Als je naar de resultaten van de laatste maanden kijkt, lijkt de toptijd voor de bank langzamerhand ten einde te komen. De laatste twee kwartalen dalen de winstcijfers. De bank verwacht dat de rente-inkomsten dit jaar ongeveer net zo hoog zullen zijn als afgelopen jaar.

Geld naar schatkist

De bank gaat een deel van de winst gebruiken om voor 500 miljoen euro eigen aandelen in te kopen. Daar profiteren doorgaans aandeelhouders van.

De grootste aandeelhouder is de Nederlandse Staat. Die is sinds vorig jaar bezig een deel van de aandelen te verkopen en heeft straks nog zo'n 40 procent ervan in handen.