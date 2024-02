Twee grootste partijen in Pakistan kondigen coalitie aan

De aangekondigde coalitie is opvallend, omdat de PML-N niet de meeste stemmen kreeg . Die gingen naar formeel onafhankelijke kandidaten die voormalig premier Imran Khan steunen. Die is leider van oppositiepartij PTI en zit in de gevangenis . Hij en zijn partij mochten door een omstreden besluit van het Hooggerechtshof niet meedoen .

De PPP gaat niet in het kabinet zitten en levert daarom ook geen ministers. Maar partijleider Bhutto Zardari ziet graag dat zijn vader Asif Ali Zardari president wordt. Dat was hij al eens van 2008 tot 2013, en mogelijk nu dus opnieuw in ruil voor de steun aan de PML-N.

De coalitie werd gisteravond aangekondigd op een persconferentie. De medevoorzitter van de PPP zei dat de partij in het landsbelang heeft besloten om met de PML-N samen te werken. "We hebben besloten om de handen ineen te slaan en een regering te vormen."

Zuid-Azië-correspondent Aletta André:

"Het is de coalitie geworden die het machtige Pakistaanse leger voor ogen had, met een Sharif aan het hoofd en met de PPP. Dat werd ook van tevoren door alle analisten voorspeld - hoewel de nominatie van Shehbaz in plaats van zijn broer Nawaz Sharif voor het premierschap nog een kleine verrassing was.

Maar het is een gedoogcoalitie, dus dat is niet echt sterk of stabiel. Het is een premier in Pakistan sowieso nooit gelukt om een volledige termijn uit te zitten. Dat wordt nu dus eigenlijk ook niet verwacht, omdat het geen sterke coalitie is.

Ook kiest Khan echt voor de confrontatie en meerdere van zijn verliezende kandidaten zijn rechtszaken tegen de uitslag begonnen. Ik was zelf vorige week in Pakistan en de dagen na de verkiezingen vroeg bijna iedereen die ik sprak niet wat ik van de uitslag vond, maar of ik vond dat het allemaal eerlijk was verlopen. Dat was de voornaamste discussie op straat.

De PTI van Khan zegt nog steeds dat zij een meerderheid hebben en ontkent dus de legitimiteit van deze coalitie. Daar zullen we de komende tijd nog veel van gaan horen."