Wekdienst 14/2: Kamer bespreekt eindverslag Plasterk • Laatste zitting Marengoproces

Goedemorgen! Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het eindverslag van informateur Plasterk en staat de laatste formele zitting van het Marengo-proces op het programma.

Eerst het weer: Vanochtend kan al een enkele bui vallen, maar op veel plaatsen is het een tijdje droog met lokaal wat zon. De temperatuur schommelt dan rond 12 graden, in Limburg plaatselijk tot 13 graden. Vanaf het middaguur krijgen steeds meer regio's weer met af en toe regen te maken, waarbij lokaal 5-10 mm mogelijk is. Daarbij waait het matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.