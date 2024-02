Wilders weer aan zet in Kamerdebat over kabinetsformatie

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het eindrapport van informateur Ronald Plasterk.

De belangrijkste conclusie die daaruit kan worden getrokken is dat een meerderheidskabinet van PVV, VVD, NSC en BBB niet mogelijk is. Met de alternatieven, een minderheidskabinet met gedoogsteun of een extraparlementair kabinet, heeft de politiek niet of nauwelijks ervaring.

Rechtsstatelijke beloften

Andere partijen zullen veel kritiek hebben: wat hebben de vier partijen nou al die weken met elkaar besproken? Wat zijn de rechtsstatelijke beloften van PVV-leider Wilders waard? En wat leidde nou precies tot het chaotische vertrek van Pieter Omtzigt van NSC?

Plasterk geeft in zijn eindrapport de moed niet op; hij ziet nog kansen voor samenwerking tussen de vier partijen. Maar NSC heeft gezegd dat het nu eerst aan de andere drie is. De partij is bereid om later eventueel welwillend mee te denken.

Nu Omtzigt op alle mogelijke manieren heeft gezegd dat hij voorlopig niet meer aan de onderhandelingstafel wil zitten, worden de schijnwerpers gericht op VVD-leider Yesilgöz. Zij wil het liefst door met de inhoud zegt zij, maar hoe is niet duidelijk.