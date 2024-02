Oekraïne: Russisch marineschip verwoest in Zwarte Zee

Oekraïne zegt een Russisch landingsschip met drones te hebben vernietigd in de Zwarte Zee, ten zuiden van de Krim.

Het zou gaan om de Caesar Koenikov, een schip dat tientallen tanks en honderden manschappen kan vervoeren. Het is ingezet voor wapentransporten naar Syrië en raakte in 2022 ook al een keer beschadigd bij een Oekraïense aanval.

Op Oekraïense media zijn beelden te zien van de aanval van vandaag. Daarop is rook te zien boven zee en helikopters die over het gebied vliegen. Volgens Oekraïne vond de aanval niet ver van de zuidelijke stad Aloepka plaats.

Rusland heeft nog niks gezegd over de aanval. Eerder liet het Russische leger wel weten zes drones in de Zwarte Zee te hebben neergehaald.

Oekraïne zet vaker drones met explosieven in om Russische marineschepen aan te vallen. Zo wordt de Russische marine uit het westelijke deel van de Zwarte Zee geweer, is de hoop, zodat een corridor op de Zwarte Zee voor vrachtschepen open kan worden gehouden. In december werd een ander Russisch landingsschip getroffen.

Aanval op ziekenhuis

Afgelopen nacht voerde Rusland luchtaanvallen in de Oost-Oekraïense stad Selydove uit. Een flat en een ziekenhuis werden geraakt. Volgens Oekraïense functionarissen ligt de plaats, waar voor de Russische invasie zo'n 24.000 mensen woonden, de afgelopen weken steeds vaker onder Russisch vuur.

Reddingswerkers op zoek naar slachtoffers na de luchtaanvallen van vannacht: