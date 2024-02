Stembureaus dicht in Indonesië, tellen van de stemmen begonnen

In Indonesië zit de eerste ronde van de verkiezingen erop. De stembureaus in het land, dat drie tijdzones kent, zijn gesloten en het tellen van de stemmen begonnen. Later vandaag volgt een eerste prognose en morgen komt er een absolute indicatie van de uitslag. Het officiële verkiezingsresultaat wordt pas over een maand vastgesteld.

Bij de grootste eendaagse verkiezing van de wereld horen indrukwekkende cijfers: 205 miljoen stemgerechtigde Indonesiërs hebben vandaag kunnen kiezen uit 259.000 kandidaten die strijden om 20.600 beschikbare politieke posten op verschillende bestuurlijke niveaus. En dat in een archipel met 17.000 eilanden. Stembiljetten gingen onder andere per boot, motor, te paard en te voet naar de 820.000 stembureaus.

De ogen zijn vooral gericht op drie deelnemers in de grootste economie van Zuidoost-Azië: de presidentskandidaten die na tien jaar het stokje over willen nemen van de huidige president Widodo, beter bekend als Jokowi. Twee voormalige gouverneurs, Anies Baswedan and Ganjar Pranowo, nemen het op tegen oud-generaal Prabowo. Die laatste ging na twee verloren verkiezingen aan kop in de peilingen.

Hij is een controversiële figuur omdat hij met zijn speciale troepen in Oost-Timor mensenrechten zou hebben geschonden. Bovendien zou hij bij grote studentenprotesten in 1998 opdracht hebben gegeven voor de ontvoering van 22 studenten. 13 van hen zijn nooit teruggevonden. Prabowo heeft altijd tegengesproken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan mensenrechtenschendingen.