Drietal strijdt in grootste eendaagse verkiezing om presidentschap van Indonesië

Bij de grootste eendaagse verkiezing van de wereld horen indrukwekkende cijfers: 205 miljoen stemgerechtigde Indonesiërs kunnen vandaag kiezen uit 259.000 kandidaten die strijden om 20.600 beschikbare politieke posten op verschillende bestuurlijke niveaus. En dat in een archipel met 17.000 eilanden. Stembiljetten gaan onder andere per boot, motor, te paard en te voet naar de 820.000 stembureaus.

Toch zijn de ogen vooral gericht op drie deelnemers in de grootste economie van Zuidoost-Azië: de presidentskandidaten die na tien jaar het stokje over willen nemen van de huidige president Widodo, beter bekend als Jokowi. Twee voormalige gouverneurs nemen het op tegen de controversiële oud-generaal Prabowo. Die laatste gaat na twee verloren verkiezingen aan kop in de peilingen.