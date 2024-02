Nieuwe NAVO-chef kan komende maand al bekend zijn, 'we kijken naar Rutte'

De NAVO wil op korte termijn de nieuwe secretaris-generaal van het militaire bondgenootschap aanwijzen. Bij de lidstaten leeft de wens om uiterlijk komende maand het selectieproces af te wikkelen. Dat zei de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO Julianne Smith gisteren tijdens een persconferentie. "Wij willen dit proces graag afronden."

Huidig NAVO-chef Jens Stoltenberg vertrekt na de zomer, na tien jaar leiding te hebben aan het bondgenootschap. Demissionair premier Rutte zou de Noor graag opvolgen, zo gaf hij afgelopen najaar te kennen.

"Het is denk ik geen geheim dat premier Rutte (...) belangstelling heeft getoond", zei Smith gisteren. "Dat is dus iemand waar het bondgenootschap naar kijkt. Maar het is een voortdurend proces."

Opvolgdatum

In dat proces moeten de 31 lidstaten onderling overeenstemming bereiken over de opvolging van Stoltenberg. Een officiële procedure is er niet. De ambtstermijn van de huidige NAVO-chef is de afgelopen jaren meerdere keren verlengd omdat zich geen geschikte kandidaat aandiende. Stoltenbergs termijn loopt officieel op 1 oktober af.

Mocht de NAVO zich achter de kandidatuur van Rutte scharen én die datum vanwege de internationale ontwikkelingen naar voren willen halen, dan zou een bijzondere situatie kunnen ontstaan. Mogelijk verlaat demissionair premier Rutte dan het Torentje voordat een nieuw kabinet is gevormd. Een nieuwe demissionaire premier dient dan het stokje over te nemen totdat het volgende kabinet is beëdigd.