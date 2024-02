Arbeidsmarkt blijft gespannen: meer banen, veel vacatures en minder werklozen

De arbeidsmarkt blijft onder hoogspanning staan. In de laatste drie maanden van 2023 stonden er tegenover elke 100 werklozen 114 vacatures open en groeide het aantal banen met 45.000. Het aantal werklozen daalde naar 360.000. Onder de inwoners van 15 tot 75 jaar heeft 73,2 procent werk. Dat was tien jaar geleden 66 procent, blijkt uit cijfers van het CBS.

In het vierde kwartaal kwamen er meer nieuwe vacatures, in totaal 359.000.

De vacaturegraad (het aantal openstaande vacatures per 1000 banen) daalde iets van 46 naar 43. Maar het blijft voor bedrijven en instellingen erg lastig om voldoende personeel te vinden. De vacaturegraad is het hoogst in de bouw en het laagst in het onderwijs.

Flex en vast

De arbeidsparticipatie is in 2023 weer toegenomen, dus meer mensen zijn aan de slag gegaan. De werkzame beroepsbevolking bestaat nu uit 9,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. 2,7 miljoen werknemers hebben een flexcontract en 5,5 miljoen mensen een vast arbeidscontract. De resterende 1,6 miljoen zijn zelfstandigen.

In vergelijking met een jaar eerder ligt de werkloosheid in 2023 iets lager. De werkloosheid in het vierde kwartaal bedroeg 3,5 procent.

Over heel 2023 zijn er gemiddeld 173.000 banen bijgekomen (werknemers en zelfstandigen). Ruim 1 op de 5 banen is een zelfstandigenbaan. In de afgelopen negen jaar is het aantal banen met bijna 1,8 miljoen toegenomen.