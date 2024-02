Gehavend Real Madrid heeft VAR mee in 1-0 zege bij Simons' Leipzig

Real Madrid is goed weggekomen met een overwinning op bezoek bij RB Leipzig. In het eerste van twee duels in de achtste finales van de Champions League wonnen de Spanjaarden met 0-1, dankzij een schitterende dribbel en een in de kruising gekruld schot van Brahim Diaz. Dat Leipzig, met Xavi Simons, niet scoorde, was een wonder. Maar Reals derde doelman Andrij Lunin verrichte een aantal heldhaftige reddingen om de zege binnen te slepen. En dat in een wedstrijd die geen moment rustig werd. Want vanaf de tweede minuut was het raak toen Leipzig een ogenschijnlijk rechtsgeldig doelpunt door het Nederlandse VAR-duo niet zag worden goedgekeurd. De zucht van opluchting in Madrid na het laatste fluitsignaal was groot.

Matchwinner Brahim Diaz dribbelt langs een paar Leipzig-verdedigers - Foto: AFP

Op volle sterkte was 'De Koninklijke' zeker niet noordwaarts getrokken, want naast David Alaba, Thibaut Courtois, Éder Militão en Antonio Rüdiger kon ook de in topvorm stekende Jude Bellingham niet spelen. De Engelsman zit sinds dit weekend met een pijnlijke enkel. Dat het een lastiger avond dan normaal zou worden, werd ook op de heenreis duidelijk. Door een staking van het vliegveldpersoneel op Flughafen Leipzig moest Real vanaf het vliegveld van Erfurt (een kleine twee uur verderop) met de bus naar het hotel in Leipzig. Dat ging niet vlekkeloos. Op de snelweg ramde een personenauto tegen de spelersbus. "Een fan die de bus in zijn auto aan het filmen was, verloor de controle over het stuur", haalde Real-trainer Carlo Ancelotti het ongeluk voor de geest. De bus liep een paar krassen op. Zo ook het zelfvertrouwen van de Spanjaarden, want Real oogde kwetsbaar tegen Leipzig, de nummer vijf uit Duitsland. Afgekeurde goal Na twee minuten ging het al fout voor Real, althans zo leek het. Xaver Schlager nam een afvallende bal op zijn slof en bereikte met een stuiterbal de vrijstaande spits Benjamin Sesko, die voor open doel binnenkopte. De vlag ging omhoog, maar het was geen buitenspel, bleek uit de herhaling. Maar toch draaiden de Nederlandse videoscheidsrechters Pol van Boekel en Dennis Higler vanachter hun beeldscherm de beslissing niet terug. De verklaring zou kunnen zijn dat zij Benjamin Henrichs - die wel buitenspel stond - een duwtje hadden zien geven in de rug van Real-doelman Lunin.

Simons ligt geblesseerd op de grond na een tackle van Carvajal (rechts) - Foto: AFP

Het al bevlogen Leipzig ging extra gemotiveerd verder en had Madrid toch behoorlijk in de tang. Een half uur lang kregen de Spanjaarden het ene Duitse salvo na het andere te verduren. Al kreeg ook Real kleine kansjes. Cakeje Simons In de geoliede Duitse machine oogde Simons scherp. Madrid had veel overtredingen nodig op de in Barcelona opgeleide middenvelder, want de Oranje-international was vaak nipt eerder bij de bal dan de Real-benen. Eduardo Camavinga trok zijn been bepaald niet terug, en vooral het cakeje dat Daniel Carvajal uitdeelde aan Simons had minstens geel verdiend. Maar het Nederlandse VAR-koppel greep niet in, de tweede beslissing waarmee Madrid goed weg kwam. Real overleefde de eerste helft en was na rust beter. Het hielp dat de kleine Brahim Diaz zich kort na de pauze los dribbelde van drie, vier man en de bal zo de verre kruising in krulde. Leipzig moest daarna komen.

Vinicius viert het feestje mee met doelpuntenmaker Brahim Diaz. - Foto: Reuters