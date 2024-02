'De bel luidt voor Europa', in hoeverre kan de NAVO zonder de VS?

"Ik heb in mijn leven nog nooit de bel in Europa zo luid horen klinken als nu." Dat is de alarmerende boodschap van ex-NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer. Hij noemt het hoog tijd dat Europese landen hun grote militaire afhankelijkheid van de VS afbouwen.

De aanleiding voor De Hoop Scheffers oproep is wat Donald Trump (die opnieuw president van de VS wil worden) afgelopen weekend op campagne heeft gezegd. Als Europese landen "niet betalen" hoeven ze wat Trump betreft niet te rekenen op Amerikaanse hulp als Rusland zou aanvallen. "Ik zou ze juist aansporen om te doen wat ze maar willen."

'Wat gaan we doen?'

Of het nou campagnetaal is of niet, Europa moet volgens de voormalige NAVO-chef nadenken over een toekomst waarin Amerikaanse hulp niet vanzelfsprekend meer is. "Ik hoor nog te weinig: wat gaan we dan doen", zei De Hoop Scheffer vandaag op Radio 1 van de Vlaamse omroep VRT.

Laten we inzoomen hoe de NAVO ervoor staat. Qua budget is het bondgenootschap van 31 landen ongeëvenaard in de wereld. Samen zijn de lidstaten goed voor ongeveer de helft van alle defensie-uitgaven wereldwijd. Dat blijkt uit een vandaag verschenen rapport van het IISS, het Internationale Instituut voor Strategische Studies in Londen.

905 miljard dollar

Een belangrijke kanttekening is dat de VS qua uitgaven op eenzame hoogte staat. Vorig jaar gaf Washington zo'n 905 miljard dollar uit aan zijn strijdkrachten en defensie-industrie. Dat is meer dan de eerste vijftien landen die na de VS op de ranglijst staan.

Alle Europese landen, inclusief niet NAVO-leden, besteedden in 2023 zo'n 388 miljard dollar aan defensie. Rusland stak vorig jaar ongeveer een derde van dat bedrag in zijn oorlogsindustrie.