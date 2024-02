Prachttreffer oud-NEC'er Mattsson helpt Kopenhagen niet tegen Manchester City

Manchester City is vooralsnog niet te stuiten in de Champions League. Ook een fantastische treffer van oud-NEC'er Magnus Mattsson kon niet voorkomen dat de Engelse ploeg al voor de zevende keer dit Champions League-seizoen won. In de achtste finales werd het 1-3. FC Kopenhagen, dat keurig Galatasaray en Manchester United achter zich hield in de groepsfase, kreeg waar voor de goede prestaties. In de knock-outfase stonden in de Deense hoofdstad alle grote sterren van Manchester City tegenover de ploeg van voormalig Vitesse-speler Kevin Diks. Hoewel de Denen gewaarschuwd hadden kunnen zijn door de opstelling van Pep Guardiola liet de thuisploeg alle poorten openstaan voor de bezoekers en dat was geen goed idee. Vroege voorsprong Zo was Nathan Aké al vrij snel dicht bij een doelpunt voor de Engelsen, maar de Oranje-international kon bij een rebound niet snel genoeg reageren. Maar na iets meer dan tien minuten was het alsnog raak. Kevin De Bruyne kreeg alle ruimte in het strafschopgebied van de Denen. De Belgische sterspeler twijfelde geen moment en schoot uit een moeilijke hoek raak.

De Bruyne ziet zijn schot binnen vallen - Foto: Reuters

Hoewel City daarna nog steeds vrijuit kon voetballen, was er wel tegenslag. Aanvaller Jack Grealish verstapte zich en ging naar de grond. De aankoop van meer dan 100 miljoen euro moest zich laten vervangen door Jérémy Doku. Dat was niet de enige tegenslag voor de ploeg van Guardiola. Doelman Ederson hielp zijn ploeg allerminst een handje door een bal zomaar in de voeten te trappen bij Mohamed Elyounoussi. De inzet van de Marokkaan werd nog geblokt door Rúben Dias, maar de rebound leverde een prachtige treffer op. Van scoren in de Adelaarshorst naar scoren tegen City Het doelpunt werd gemaakt door de debutant Mattsson. De Deen scoorde twee weken geleden nog voor NEC tegen Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst, maar daarna maakte Kopenhagen vijf miljoen euro over voor de middenvelder. Dat geld bleek hij vanavond meer dan waard. Met een prachtige krul zette Mattsson zijn ploeg op gelijke hoogte.

Mattson viert zijn gelijkmaker tegen Manchester City - Foto: EPA