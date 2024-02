Roeblev heeft in eerste ronde ABN Amro Open handen vol aan Belgische qualifier 'Zizou'

Andrej Roeblev heeft de tweede ronde van het ABN Amro Open bereikt. De Rus, vijfde van de wereld en in Rotterdam als tweede geplaatst, had zijn handen vol aan de Belg Zizou Bergs, maar voorkwam overwerk: 7-5, 6-3.

Roeblev, die het toernooi in 2021 won, treft in de tweede ronde Felix Auger-Aliassime. De Canadees, eindwinnaar in 2022, won met 7-6, 7-6 won van de Amerikaan Maxime Cressy.

Bergs deed tegen Roeblev zijn voornaam eer aan en speelde vrij, was niet bang en maakte geregeld prachtige punten. De 24-jarige Belg is vernoemd naar de Franse voetballer Zinédine Zidane, die een jaar voor Bergs geboorte wereldkampioen werd.