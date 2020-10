Inlichtingenchef VS: Iran en Rusland beïnvloeden verkiezingen met kiezersdata

Rusland en Iran hebben de hand weten te leggen op gegevens van geregistreerde stemmers in de Verenigde Staten. Dat is bekendgemaakt door John Ratcliffe, de chef van de Amerikaanse inlichtingendiensten. De gegevens zouden ingezet worden om de presidentsverkiezingen van 3 november te beïnvloeden, bijvoorbeeld met online desinformatiecampagnes.

De kiezersdata, die overigens gedeeltelijk openbaar zijn of tegen betaling kunnen worden geraadpleegd, zijn volgens de inlichtingendiensten door Iran in verschillende staten gebruikt om stemmers via e-mail te intimideren en president Trump te beschadigen. Rusland heeft ook kiezersdata in handen, net als bij de vorige verkiezingen in 2016, zegt Ratcliffe.

"Deze data kunnen gebruikt worden door buitenlandse spelers bij pogingen om valse informatie door te geven aan geregistreerde stemmers", zeiden de senatoren Rubio en Warner, van de Inlichtingencommissie, kort voor de ingelaste persconferentie. Ze waarschuwen voor buitenlandse pogingen om chaos te veroorzaken en het vertrouwen in de Amerikaanse democratie te ondermijnen.

Proud Boys

Inlichtingenchef Ratcliffe en FBI-directeur Wray benadrukken dat de verkiezingen niet in gevaar zijn en dat ieders stem blijft meetellen. "Weet dat onze verkiezingssystemen veerkrachtig zijn en dat je er zeker van kunt zijn dat je stem veilig is", zegt Ratcliffe.

"Deze acties zijn wanhopige pogingen door wanhopige tegenstanders", vindt de baas van de inlichtingendiensten. Hij waarschuwt dat de VS buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen niet tolereert en dat landen die zich er schuldig aan maken de rekening zullen krijgen.

De persconferentie volgt op het nieuws dat geregistreerde Democratische stemmers in zeker vier staten, waaronder Florida en Pennsylvania, dreigmail hebben ontvangen. In de berichten, zogenaamd afkomstig van de extreemrechtse organisatie Proud Boys, werden de kiezers gewaarschuwd dat de beweging "achter ze aan zou komen" als ze niet op Trump zouden stemmen.