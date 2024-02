Amerikaanse club Bay FC breekt transferrecord in vrouwenvoetbal voor Kundananji

Kundananji is de eerste Afrikaanse speler (man of vrouw) voor wie een transferrecord wordt gebroken. De Zambiaans international tekent voor vier jaar, met een optie voor nog een jaar.

Het bedrag is beduidend hoger dan het transferrecord dat Chelsea in januari vestigde. De Engelse grootmacht betaalde 450.000 euro voor Mayra Ramírez van Levante. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 500.000 euro.

Kundananji speelde sinds 2021 in Spanje, eerst voor Eibar, waarna ze in 2022 de overstap maakte naar Madrid CFF. In de Spaanse hoofdstad was ze aardig op schot: de Zambiaanse maakte in 43 competitiewedstrijden liefst 33 doelpunten.