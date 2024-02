Horecazaken zitten met onbetaalde rekeningen na stroomstoring Oss

De timing had niet slechter gekund voor horecazaken in Oss. Zondag, tijdens carnaval, viel in een groot deel van de stad rond etenstijd de stroom uit. Verschillende restaurants en cafés zitten enkele dagen later nog met fikse rekeningen die niet zijn voldaan omdat klanten door de storing niet konden pinnen.

Nick Vink, eigenaar van een eetcafé in Oss, zegt dat er nog zo'n 2000 tot 2500 euro open staat. "De optocht was net afgelopen. Dat is het moment dat iedereen gaat eten. Mijn restaurant zat dus vol, een piekmoment voor ons", zegt hij tegen Omroep Brabant.

Door de stroomstoring zaten mensen in het donker en werkte het kassasysteem niet meer. Veel klanten gingen naar huis. "Dat was wel schrikken. We zijn toen alle tafeltjes afgegaan en hebben aan iedereen naam en telefoonnummer gevraagd en afgesproken dat ze later zouden komen betalen. Gelukkig deed niemand daar moeilijk over en toonde iedereen begrip."

Vink gaat ervan uit dat iedereen alsnog betaalt. Mensen die nog een rekening open hebben staan, hebben van hem een herinnering gekregen.

Gemiste inkomsten

De stroomstoring duurde zo'n twee uur. Centrummanager Jack van Lieshout zegt dat vooral de gemiste inkomsten later op de zondagavond een probleem zijn voor de horecabazen. "Veel cafés en restaurants hadden extra personeel ingezet, want zondag is altijd een drukke dag. En restaurants bleven met maaltijden en verse producten zitten. Dat is een flinke schadepost voor de ondernemers."

Eerder zei Van Lieshout al dat het in Oss veel minder druk was dan gebruikelijk na de optocht.