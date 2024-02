Meer sociale huur door nieuwe wet, maar steden vrezen voor leefbaarheid wijken

Rotterdam en Den Haag maken zich zorgen over de toename van het aantal kwetsbare mensen in wijken die nu al kampen met problemen. Met zijn wetsvoorstel 'versterking regie volkshuisvesting' wil demissionair minister Hugo de Jonge de druk op deze wijken verlichten, maar de twee gemeenten vrezen dat die druk juist zal toenemen.

"Het ziet er nu redelijk netjes uit, maar je ziet ook genoeg plekken waar vervuiling is." Edwin Sieben is woonconsulent bij woningcorporatie Staedion in Den Haag. Hij loopt door de wijk Morgenstond in Zuidwest, een stadsdeel van Den Haag dat te maken heeft met problemen als armoede, sociale isolatie en gebrek aan kansen voor inwoners. "Een wat zwaardere wijk", zegt Sieben.

Wanneer er bij Staedion een melding binnenkomt van overlast, gaat Sieben daar op af. Het kan gaan om zaken als geluidsoverlast, een verward persoon, een vervuilde woning of agressie. "Ik ga er naartoe en dan kijk ik - samen met mijn netwerk - welke oplossingen we kunnen bieden."

Dankbaar werk, vindt Sieben, maar hij ziet ook dat veel meldingen die bij de corporaties binnenkomen gaan over zaken die eigenlijk niet binnen het takenpakket van de woningcorporatie vallen. Die zijn de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld de politie of een zorginstelling. "Als je ziet hoeveel er op dit moment op ons bordje ligt, is die taak wel zwaar. Dat zou eigenlijk anders moeten."

Niet houdbaar

Corporatie Staedion noemt de situatie in sommige wijken niet of nauwelijks houdbaar. Karin Scholtes, teamleider sociaal beheer bij Staedion, ziet net als Sieben dat het takenpakket van haar werknemers uitdijt. "Wij nemen eigenlijk de taken over van zorginstellingen die zijn weggevallen. Denk aan een oudere die aan het dementeren is. Vroeger was er plek in een verpleeghuis waar iemand veilig kon wonen. Nu moeten wij omgaan met dat soort situaties."

Het aantal kwetsbare mensen dat in wijken als Morgenstond terechtkomt, neemt toe, ziet Scholtes. "Als er overlast in een portiek heeft plaatsgevonden, zeggen wij tegen onze afdeling verhuur: hier even geen kwetsbare partij in, zodat de rust kan terugkeren. Maar als je alleen maar kwetsbaren hebt, dan wordt het lastig om iedereen een prettige leefomgeving te bieden."