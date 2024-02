Haase (36) tennist nog steeds met passie: 'Al was het vijf jaar geleden leuker'

Robin Haase geniet nog altijd van het bestaan als proftennisser. De 36-jarige Hagenaar heeft een lange historie in het enkelspel, maar ook als dubbelaar geniet hij nog steeds van het spelletje. Zelfs een derde deelname aan de Olympische Spelen sluit Haase niet uit. Haase heeft zich dit seizoen voor het eerst helemaal op het dubbelspel gestort. Hij speelde vorig jaar ook nog zeven toernooien in het enkelspel, vooral omdat de liefhebber in hem dat wilde. "Het enkelspel heeft mijn voorkeur, dat voel ik nog steeds zo", vertelt Haase. Lol ervan af Maar als je tegenwoordig de nummer 1181 van de wereld bent in het enkelspel, is de lol er wel vanaf. Als dubbelspeler telt Haase nog wel mee. Hij is de mondiale nummer 44 en haalde in 2023 drie finales (met één titel). Dit tennisseizoen speelt hij aan de zijde van de Indiër Yuki Bhambri, al is Botic van de Zandschulp deze week zijn partner op het ABN Amro Open. Het Nederlandse koppel doet in Ahoy mee op basis van een wildcard en staat inmiddels in de kwartfinales.

Als je mij nu vraagt of ik tennis vijf jaar geleden leuker vond, dan vond ik het vijf jaar geleden inderdaad leuker. Robin Haase

Volgens Haase is het contrast tussen het leven als enkelspeler en dubbelspeler groot. "Het klinkt misschien stom, maar het spelplezier is minder. Zonder arrogant te willen zijn, ik heb in mijn loopbaan veel meegemaakt in het enkelspel. Het dubbelspel is nog steeds een ondergeschoven kindje, helaas." Die opmerkingen vallen te begrijpen. Haase droeg jarenlang in zijn eentje het Nederlandse mannentennis, heeft de voorbije vijftien jaar als enkelspeler in alle grote tennisstadions ter wereld gestaan en kon het op een goede dag de wereldtop lastig maken. "Als je mij nu vraagt of ik tennis vijf jaar geleden leuker vond, dan vond ik het vijf jaar geleden inderdaad leuker, maar dat betekent niet dat ik het minder graag doe." Dat besef maakt het voor Haase, die in april 37 jaar wordt, soms lastig om zijn bestaan als proftennisser te vervolgen. Maar er zijn genoeg zaken waar hij voldoening uit haalt en waarom hij telkens weer de trainingsbaan op gaat, op zoek naar die ene verbetering als tennisser. "Ik heb nog heel veel passie voor de sport. Als je iets met passie doet, kun je het een eeuwigheid volhouden", zegt hij. Randvoorwaarden Haase, in 2012 de mondiale nummer 33 in het enkelspel, denkt zeker nog twee jaar door te tennissen, mits de randvoorwaarden juist zijn. "Ik heb geen tijdslimiet gesteld. Het is belangrijk dat ik het leuk blijf vinden, mijn ranking is bepalend en mijn thuissituatie is belangrijk. Mijn vriendin kan af en toe meereizen, dat maakt het leuk. Als ik alleen zou reizen, weet ik niet of ik nog lang zou blijven spelen." "Als ik bijvoorbeeld naar de zeventigste plaats op de wereldranglijst zou afzakken, zou ik het steeds lastiger vinden om door te gaan."

Robin Haase - Foto: ANP

Het is duidelijk dat Haase meer wil genieten. Grote toernooien spelen, zoals grandslams en mastersevenementen, daar gaat het voor hem nog om. De huidige positie van Haase (44ste) is eigenlijk te laag om rechtstreeks tot de topevenementen te worden toegelaten. Met Bhambri speelt Haase bijvoorbeeld de komende weken in Doha en Dubai, twee kleinere toernooien, en daarna evalueren ze hun samenwerking. Het is het onrustige bestaan van een dubbelspeler. Wat voor Haase ook helpt is dat hij naast het tennis de nodige afleiding heeft in de vorm van een aantal bedrijven. Zo heeft hij een bescheiden handel in exclusieve whisky en rum en zat hij in de kunst. "Daar ben ik de afgelopen jaren ook druk mee geweest, het is mooi om iets naast het tennis te doen."

Robin Haase (links) en Matwé Middelkoop wonnen in 2022 de dubbeltitel op het ABN Amro Open - Foto: ANP