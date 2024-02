WK-zilver Schouten op 100 meter schoolslag, geen finale Steenbergen op 200 meter vrij

Zwemster Tes Schouten heeft knap zilver gepakt op de 100 meter schoolslag. Op de WK zwemmen in Doha tikte ze als tweede aan in 1.05,82. Schouten was ruim een halve seconde langzamer dan de Chinese Qianting Tang (1.05,27), en nipt sneller dan de Hongkongse Siobhan Bernadette Haughey (1.05,92). Schouten had zich eerder dit toernooi met een tijd van 1.06,30 als vierde van het veld geplaatst voor de finale. Op het moment dat het moest, benaderde ze met haar 1.05,82 haar topvorm en haar Nederlands record van 1.05,71. Sterke tweede 50 meter "Ik had van tevoren niet verwacht dat ik een medaille zou halen, dus ik stond daar heel relaxed", zei Schouten na afloop. "En als ik kijk naar het veld, wist ik dat mijn tweede 50 meter beter is dan de rest, dus ik wist: ook al lig ik achter, gewoon doorgaan." In die tweede 50 meter maakte Schouten een grote inhaalslag. Ze tikte halverwege aan als zesde.

Het is de tweede Nederlandse medaille ooit op dit onderdeel: Wijda Mazereeuw was in 1975 de eerste vrouw die een medaille pakte. Dat was destijds ook zilver. Bijna vijftig jaar later was het de beurt aan Schouten. Vorig jaar won ze op de 200 meter schoolslag op de WK in Fukuoka al brons. Nu dus een treetje hoger op de 100 meter. Geen medailles Toussaint en De Waard Maaike de Waard en Kira Toussaint hebben geen WK-medaille gepakt in de finale van de 100 meter rugslag. In Doha tikte De Waard aan als zevende in 1.00,64. Toussaint finishte op plek acht als laatste in 1.00,73.

Schaamte hoeven de Nederlandse zwemsters daar niet voor te voelen, Toussaint en De Waard hadden zich in de halve finales met de zesde en achtste tijd geplaatst voor de eindstrijd. Nooit eerder won Nederland een WK-medaille op dit onderdeel. Ook nu waren medailles ver weg. Het goud ging naar de Amerikaanse Claire Curzan (58,29), het zilver naar de Australische Iona Andersen (59,12) en brons naar de Canadese Ingrid Wilm (59,18). Voor Curzan is het de eerste wereldtitel uit haar carrière.

De 1.00,64 viel een beetje tegen, vond De Waard. "Ik hoopte richting de 59 te gaan, richting mijn PR. Helaas zat het er niet in." Waar het aan ligt, vond ze moeilijk te zeggen, zo kort na de race. "Het gaatje naar de top is nu nog wel groot. Ik hoopte dat het wat kleiner zou worden. Het geloof om dat te dichten was er al voor deze wedstrijd, en het geloof blijft, alleen is het net jammer dat het er nu niet uitkomt."

Toussaint baalde van haar race. Achteraf bleek dat ze door moeilijke dagen is gegaan op weg naar deze finale. "Mijn oma is een paar dagen geleden overleden en ik wilde het heel graag goed doen, voor haar. Ik denk dat ik mezelf iets te veel druk heb opgelegd daardoor. Daar baal ik van", zei Toussaint na afloop in tranen. "Ik dacht eerst wel: ik ga naar huis. Maar dat heb ik uiteindelijk ook niet gedaan. Ik weet dat ik in vorm ben", zei ze afgaande op het goud met de estafetteploeg. "En dan zwem ik echt heel langzaam." Toussaint gaat "zeker wel" door met de WK. Geen finale Steenbergen 200 meter vrije slag Marrit Steenbergen sloeg de handen even voor de mond toen ze het zag: de negende tijd na twee halve finales. Met haar 1.57,30 plaatste zich niet voor de finale op de 200 meter vrije slag.

"Toch wel heel jammer. De tijd viel tegen. Ik hoopte met de vierde tijd in mijn serie nog net op een finale. Maar negende is net shit." Steenbergens exit is een onaangename verrassing, nadat zij vorig jaar in Fukuoka als vijfde was geëindigd op deze afstand. Toch merkte ze dat het vanochtend ook al niet lekker liep.

"Ik zoek naar mijn ritme op de 200 meter. Ik zwem op lengte. En op de 200 moet je iets meer op ritme zwemmen. ik ben zoekende naar de frequenties en manier van zwemmen. Trainingen gingen goed, ik baal ervan dat het er hier niet uitkwam." Janna van Kooten kwam ook in actie op de 200 meter vrije slag, maar ook zij bereikte de finale niet. Ze finishte in haar heat als laatste in 2.00,44. Geen 50 meter-schoolslagfinale Corbeau Caspar Corbeau wist zich niet te plaatsen voor de finale van de 50 meter schoolslag. De in de Verenigde Staten geboren Nederlander tikte in zijn halve finale als zesde aan (27,18) en dat was niet genoeg voor een finaleplaats. Arno Kamminga kwam niet in actie op de 50 meter schoolslag. De Nederlander liet de kortste afstand schieten en concentreert zich op de 200 meter schoolslag.