Zuid-Afrika doet 'dringend verzoek' bij ICJ over Rafah

Zuid-Afrika heeft een "dringend verzoek" ingediend bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) voor een onderzoek naar het voornemen van Israël om een grondoffensief te beginnen in Rafah. Het land wil weten of dat in strijd is met het tussenvonnis dat het Gerechtshof onlangs heeft uitgesproken in de genocidezaak van Zuid-Afrika tegen Israël.

"Zuid-Afrika is ernstig bezorgd over het ongekende militaire offensief van Israël. (...) Dit zou een serieuze schending zijn van het Genocideverdrag evenals van de beschikking van het Hof van 26 januari", stelt Zuid-Afrika in een verklaring.

De recente aanvallen van Israël op de zuidelijke stad Rafah en de voorbereidingen voor een grootschalig grondoffensief zullen volgens Zuid-Afrika resulteren in een "groot aantal doden, veel schade en vernietiging".

In Rafah schuilen momenteel zo'n 1,4 miljoen Palestijnen, voor een groot deel mensen die van het noorden in Gaza naar het zuiden zijn gevlucht. Op aandringen van Israël zochten burgers daar hun heil. Nu heeft Israël aangekondigd - en is het tevens al begonnen - ook daar militaire operaties uit te voeren. Veel tentenkampen rond de grensplaats met Egypte zijn inmiddels afgebroken.

Zo'n anderhalf miljoen Palestijnen in Rafah kunnen geen kant op: