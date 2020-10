Bittere nasmaak Ten Hag: 'Liverpool was kwetsbaar, wij moeten scoren'

Een bittere nasmaak bleef hangen bij Ajax-trainer Erik ten Hag, na de 1-0 thuisnederlaag tegen Liverpool in de Champions League. Een onnodig verlies, oordeelde hij. "Wij waren onfortuinlijk en scoren niet, terwijl we voldoende kansen creëerden."

"Dat gevoel overheerst. Dat was ook merkbaar na afloop. We hadden minimaal één keer moeten scoren."

"Dat is die ene procent, daar ontbrak het aan", analyseerde Ten Hag na afloop op de persconferentie. "We moeten zelf de trekker overhalen, waren niet meedogenloos in de box (het zestienmetergebied, red.)."

Ajax kreeg inderdaad genoeg kansen. Quincy Promes (van dichtbij mis), Dusan Tadic (bal van lijn gehaald), Davy Klaassen (paal), Jurgen Ekkelenkamp (in blessuretijd over); zij hadden allemaal de Amsterdamse goal op de schoen, maar misten.

Ten Hag stuurde zijn ploeg in een andere samenstelling het veld in. Daley Blind, doorgaans verdediger, stond centraal op het middenveld. "Die rol vulde hij uitstekend in. In grote fases van de wedstrijd hadden wij grip op Liverpool, dat stemt mij tevreden", zag Ten Hag nog wel een belangrijk lichtpuntje.

"Hier hebben wij de afgelopen maanden op getraind, dus voor de spelers was het heel duidelijk. Zo wilden wij een van de krachten van Liverpool, zoals een overtal creëren op het middenveld, intomen."

'Bonuspunten'

Doordat Atalanta Bergamo woensdagavond in dezelfde groep moeiteloos won van FC Midtjylland in Denemarken (4-0), moet Ajax direct al in de achtervolging. Te beginnen volgende week dinsdag, uit in Italië tegen de koploper in poule D.

"Of dit extra pijnlijk is?", aldus Ten Hag. "Natuurlijk, dit konden bonuspunten zijn, want Liverpool was vanavond kwetsbaar. Helaas hebben we er niet van geprofiteerd."