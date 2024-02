Ook Amsterdam wil religieuze uitingen bij boa's toestaan

Handhavers in Amsterdam mogen in de toekomst zichtbare religieuze uitingen als een hoofddoek of keppel dragen bij hun uniform. Dat geldt ook voor toezichthouders en brandweerlieden in de hoofdstad. Amsterdam voegt zich in het rijtje van steden als Arnhem, Den Haag en Utrecht.

"Het dragen van religieuze uitingen wordt voor een deel van de werknemers als een onvervreemdbaar deel van hun identiteit gezien", schrijft het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad.

Het college zegt ervan overtuigd te zijn dat alle ambtenaren professioneel en onpartijdig zijn in hun handelen, ongeacht hun religieuze achtergrond.

Denk diende in 2021 al een motie waarin stond dat de gemeente moest laten onderzoeken of uniformen van boa's inclusiever konden worden gemaakt. De motie werd door een groot deel van de gemeenteraad gesteund, schrijft AT5.

Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz wil juist dat de uniformen van boa's aan dezelfde eisen voldoen als die van politiemensen. Echter zijn gemeenten formeel de werkgever van boa's.

Personeelstekort

Het besluit kan volgens het college ook een positief effect hebben op het personeelstekort in Amsterdam, omdat het werk van handhavers en toezichthouders toegankelijker wordt voor een bredere groep.

Het is nog niet bekend per wanneer de religieuze uitingen voor medewerkers mogelijk worden.