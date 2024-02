Keeper Kop terug bij Oranje voor Nations League, geen vervanger voor Roord

Kop, normaal gesproken reservekeeper achter Daphne van Domselaar, miste eind vorig jaar een aantal interlands omdat ze niet fit was. ADO-doelvrouw Barbara Lorsheijd zit in tegenstelling tot de vorige interlandperiode niet in de selectie. Verder is de selectie onveranderd.

Nederland speelt op 23 februari de halve finale tegen Spanje in het La Cartuja-stadion in Sevilla. Als Nederland Spanje verslaat, wacht vijf dagen later de finale en is de ploeg van bondscoach Jonker geplaatst voor de Olympische Spelen.

Verliest Oranje van Spanje, moet het hopen dat Frankrijk (dat als organiserend land zeker is van de Spelen) in de andere halve finale van de Nations League van Duitsland wint. In dat geval plaatst de winnaar van de strijd om het brons zich ook voor Parijs.

De finale, of de strijd om de derde plek, is op 28 februari in Heerenveen voor Nederland.

In december plaatste Nederland zich voor de finaleronde van de Nations League.