Omtzigt: alleen gedogen als er stappen worden gezet op bestuur en bestaanszekerheid

NSC wil alleen nadenken over het gedogen van een minderheidskabinet van PVV, VVD en BBB als er "echt stappen worden gezet op beter bestuur en bestaanszekerheid". Dat zei NSC-leider Omtzigt in een toelichting op de positie van zijn partij.

Gisteren publiceerde informateur Plasterk zijn verslag over de formatie aan de Tweede Kamer. Daarin staat onder meer dat NSC niet toetreedt tot een meerderheidskabinet, maar wel bereid is een minderheidskabinet te gedogen. Ook een zakenkabinet of extraparlementair kabinet zijn voor die partij opties. Omtzigt beaamde dat vandaag, maar hij benadrukte dat hij niet openstaat voor het gedogen van "wat er ook uitkomt".

'Nergens overeenstemming over'

Hij onderstreepte dat bestuur en bestaanszekerheid voor zijn partij belangrijke thema's waren in de verkiezingen.

Omtzigt zei ook dat er in het verslag van Plasterk wel afspraken staan over de rechtsstaat, maar dat vorige week bij zijn beslissing om de formatie te verlaten de tegenvallende overheidsfinanciën de druppel waren die de emmer deed overlopen. Hij zei ook dat er eigenlijk nergens overeenstemming over was en dat de sfeer ook niet geweldig was.

Wilders moet met voorstellen komen

Wilders van de PVV lijkt nu als leider van de grootste partij de eerst aangewezene om morgen in het Kamerdebat voorstellen te doen over hoe het nu verder moet. Hij zal mogelijk ook met een naam komen van een nieuwe informateur. Wilders liet zich vandaag niet zien.

Gisteren noemde hij het de moeite waard "om te bezien of de partijen met elkaar verder kunnen en vooral ook in welke vorm". Hij zei ook dat "Nederland wil dat politici verantwoordelijkheid nemen".

Yesilgöz: uitleg van Omtzigt afwachten

VVD-leider Yesilgöz wilde ook vandaag geen antwoord geven op de vraag of haar partij misschien toch volwaardig in een kabinet wil stappen, en dus verder wil gaan dan gedogen. Kort na de verkiezingen zei ze dat haar partij, die fors verloor, niet in een kabinet zal gaan zitten, maar wel een vorm van gedogen mogelijk wil maken.

De VVD-leider wil nu in het debat eerst de uitleg van Omtzigt afwachten over de gebeurtenissen van vorige week. "Deze impasse is niet goed voor het land en ik baal ontiegelijk."

BBB-leider Van der Plas hield haar kruit droog voor het debat van morgen. Op vragen over haar positie antwoordde ze dat ze pas morgen bepaalt wat ze gaat zeggen en dat ze steeds wordt verrast: "De afgelopen dagen zijn er allemaal dingen gebeurd waar ik niet op had gerekend."