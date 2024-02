Mijnwerkers onder puin in goudmijn na aardverschuiving Turkije

Op beelden op sociale media is te zien dat een grote hoeveelheid aarde een berghelling afglijdt. Mensen zeggen te vrezen dat er door de instorting gifstoffen in de omliggende natuur terechtkomen en er wordt gevreesd voor veel dodelijke slachtoffers.

Een onbekend aantal mijnwerkers zit vast onder de grond na een aardverschuiving bij een goudmijn in Oost-Turkije. De aardverschuiving bij de Çöpler-mijn was rond 12.30 uur Nederlandse tijd.

Een onbekend aantal mijnwerkers zit vast onder de grond na een aardverschuiving bij een goudmijn in Oost-Turkije. Gevreesd wordt dat er door de instorting gifstoffen in de omliggende natuur terechtkomen en dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen. - NOS

De mijn ligt bij nabij de stad Ilic in de bergachtige provincie Erzincan in Turkije. Minister van Binnenlandse Zaken Yerlikaya heeft gezegd dat van negen arbeiders nog niets is vernomen sinds de aardverschuiving. Inmiddels zijn 400 reddingswerkers ter plaatse. Volgens Yerlikaya werken er 667 medewerkers op de locatie.

Volgens lokale autoriteiten is niet met zekerheid te zeggen hoeveel mensen onder het puin vastzitten. Burgemeester Aksun van Erzincan vermoedt dat er tien tot twaalf arbeiders vermist zijn.

Onderzoek gestart

De Çöpler-mijn wordt sinds 2009 geëxploiteerd door het bedrijf Anagold Mining. In een verklaring zei het bedrijf dat de "belangrijkste prioriteit in dit moeilijke proces de gezondheid en veiligheid van onze werknemers en aannemers is. Dit is een pijnlijke situatie. Na het incident hebben we onmiddellijk contact opgenomen met onze medewerkers in de regio, ons noodplan in werking gesteld en de relevante overheidsinstellingen en organisaties geïnformeerd", aldus de verklaring.

Volgens minister van Justitie Yilmaz Tunc is er een onderzoek naar de ramp gestart.