IJsberen vallen kilo per dag af in ijsvrije periode Noordpoolgebied

De langere, ijsvrije zomers in het Noordpoolgebied lijken een groot probleem te worden voor ijsberen. Wetenschappers volgden twintig ijsberen bij de Canadese Hudson Bay. Ze ontdekten dat de dieren per dag gemiddeld een kilo afvielen. Daarbij maakte het weinig uit of ze rustten, op jacht gingen of zochten naar etensresten (zoals grizzlyberen doen).

Sommige wetenschappers hadden gehoopt dat de ijsberen bij gebrek aan ijs zouden overschakelen op de strategie van grizzlyberen. Dat deden ze inderdaad, maar dat leidde niet tot het gehoopte effect op hun conditie. Het blijkt dat ze zich niet goed raad weten op land zonder ijs, hun overlevingsinstincten zijn daar niet op toegesneden. De onderzoekers verwachten daarom dat ijsberen maar een beperkte tijd kunnen overleven op land. Hun bevindingen staan in het wetenschappelijke blad Nature Communications.

Langer ijsvrij

Het Noordpoolgebied is door klimaatverandering steeds vaker ijsvrij. De Hudson Bay, een Noord-Canadese binnenzee, was in het afgelopen decennium gemiddeld 130 dagen per jaar ijsvrij. Dat is drie weken langer dan in 1979. De Noordpool zou al in de zomer van 2030 geheel ijsvrij kunnen zijn, voorspelden wetenschappers vorig jaar.

De onderzoekers gebruikten gps-trackers om de bewegingen van de ijsberen heel precies te kunnen volgen. Daarnaast werden ze, na te zijn verdoofd, gewogen en werd bloed afgenomen. Dat gebeurde in de zomers van 2019 tot en met 2022. De onderzoekers hielden bij hoeveel energie de dieren gebruikten, hoe zwaar ze waren, wat ze aten en hoe ze bewogen. Of ze nu vastten, rustten, bessen en vogels aten of onder water op jacht gingen, de kilo's bleven eraf vliegen.