Nederlandse hockeyers boeken ruime Pro League-zege op Spanje

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League met 3-0 van Spanje gewonnen. Het was voor de mannen van Jeroen Delmee de vierde in totaal en de tweede in de reeks wedstrijden op Indiase bodem, waar al gewonnen werd van Ierland en via shoot-outs verloren van het gastland.

In het Kalinga Stadium van Bhubaneswar kwam Oranje vlak voor het einde van het eerste kwart op voorsprong. Jip Janssen mikte de tweede strafcorner voor Nederland hard in de benedenhoek: 1-0.

In het volgende kwartier drong Spanje flink aan, maar doelman Pirmin Blaak hield met enkele reddingen zijn doel schoon. Borja Lacalle kreeg de bal wel tussen de palen, maar hij had daarvoor zijn voet gebruikt.

Knap staaltje

Dat de kampioen van Europa met een ruimere marge de rust inging, was te danken aan een knap staaltje hockey van Floris Middendorp, die in de cirkel enkele Spanjaarden te kijk zette en spits Duco Telgenkamp een intikker bood: 2-0.

Nederland bleef solide verdedigen en gunde het door voormalig Oranje-bondscoach Max Caldas geleide Spanje, dat z'n eerste twee duels in India had verloren en Nederland al tien interlands niet de baas was geweest, geen enkele corner.

Tien minuten voor tijd kreeg Oranje zijn derde strafcorner na een handigheidje van Middendorp, die bovendien zijn Spaanse opponent Gerard Clapes een flinke tijdstraf bezorgde. Janssen haalde opnieuw doeltreffend uit, deze keer hard door het midden: 3-0.