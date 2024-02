'Advocaat Roethof verdacht van lekken informatie in lopend onderzoek'

Advocaat Gerald Roethof wordt verdacht van het lekken van informatie in een lopend onderzoek, meldt het AD. De toezichthouder van de advocatuur in Amsterdam, de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, besprak de verdenkingen gisteren tijdens een zitting van de Raad van Discipline in Amsterdam. Die behandelt klachten over de advocatuur. Roethof ontkent dat hij gelekt heeft.

Zowel de Raad van Discipline als de Orde van Advocaten bevestigt aan de NOS dat de zitting gisteren is geweest, maar beide partijen willen tot de uitspraak geen inhoudelijke mededelingen doen.

De verdenkingen werden door het Openbaar Ministerie gemeld aan de Orde van Advocaten. In 2020 werd een cliënt van Roethof aangehouden en werd in het huis van de verdachte een groot geldbedrag gevonden. De cliënt zat vast in beperking, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben, en geen verder contact met de buitenwereld.

Versleuteld

Ook de advocaat mag dan geen informatie lekken. Maar er is toch informatie naar buiten gekomen: op de versleutelde berichtendienst Encrochat bespraken drie anonieme gebruikers het bedrag dat in beslag was genomen. Die informatie konden zij niet hebben zonder op de hoogte te zijn van het onderzoek, stelde de deken volgens de krant op de zitting.

De communicatiedienst Encrochat werd in 2020 ontmanteld. Tijdens meerdere strafzaken werden ontsleutelde berichten als bewijs gebruikt, maar in een tuchtzaak is dat volgens het AD voor het eerst.

Anonieme gebruikers

"We moeten ons er heel goed bewust van zijn dat het gebruikersnamen zijn van anonieme gebruikers. U gaat anoniem getuigenbewijs gebruiken", stelde Gerard Spong tijdens de behandeling van de zaak. Hij is een van de advocaten van Roethof.

De beperkingen werden niet direct na de arrestatie van de cliënt van Roethof opgelegd, maar pas na afloop van het eerste verhoor. Roethof stelt dat hij vanaf het moment dat de beperkingen opgelegd waren geen informatie heeft gedeeld en dat hij dat daarvoor wel mocht.

Op 25 maart is de uitspraak in de zaak. Als de Raad van Discipline het eens is met de deken, volgen er geen gevangenisstraf of geldboetes, maar een mogelijke berisping, waarschuwing of een schorsing.

Roethof is een bekende strafrechtadvocaat. Hij verdedigde onder anderen Jos B. in de zaak-Nicky Verstappen. Ook was hij advocaat van Moreno B., die terechtstond voor de moord op advocaat Derk Wiersum.