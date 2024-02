Vanavond op tv: Spanningen in Rafah • Trage behandeling Woo-verzoeken • Leefbaarheid kwetsbare wijken

Spanningen in Rafah vanwege aangekondigd grondoffensief

Het is onrustig in Rafah: premier Netanyahu kondigde dit weekend aan het grondoffensief te willen uitbreiden naar de zuidelijke grensstad. Maar waar moeten de bewoners heen? We spreken in de studio met correspondent Joost Scheffers over de mogelijke rol van het zuidelijke buurland Egypte.