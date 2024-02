Super Bowl meest bekeken programma in VS sinds maanlanding

Afgelopen weekend keken ruim 123 miljoen televisiekijkers in de VS naar de Super Bowl. Daarmee werd die sportwedstrijd het meest bekeken televisieprogramma in het land sinds de maanlanding in 1969.

Het sportieve hoogtepunt van het American Football-seizoen ging dit jaar tussen de Kansas City Chiefs en de San Francisco 49'ers. De Chiefs gingen in Las Vegas na een spannende wedstrijd met verlengingen met een overwinning aan de haal. Het werd 25-22.

De Super Bowl was deze keer via meerdere kanalen te volgen. Behalve de gewone uitzending op CBS werd ook een kindvriendelijke versie uitgezonden op Nickelodeon en was er een Spaanstalige uitzending op Univision. Ook kon de wedstrijd gestreamd worden via Paramount+. Het totaalcijfer van al die kanalen kwam uit op 123,4 miljoen kijkers, de best bekeken Super Bowl ooit.

Apollo 11

Die komt daarmee qua kijkcijfers dicht in de buurt van de maanlanding in 1969. Daarnaar keken destijds tussen de 125 en 150 miljoen Amerikanen. Aangezien er toen nog veel minder Amerikanen waren dan nu, keek er procentueel gezien wel een veel groter deel van de bevolking naar de maanlanding van Apollo 11 dan nu naar de Super Bowl.

Verder zijn de cijfers van dit jaar mogelijk beïnvloed door een nieuwe meetmethode waarbij ook mensen die buitenshuis naar de wedstrijd keken, werden meegeteld. Zo werd beter berekend wie bij vrienden of in de kroeg de wedstrijd volgde.

Ten opzichte van vorig jaar (115 miljoen kijkers) werd de grote finale van het NFL-seizoen door 7 procent meer kijkers bekeken. Op nummer drie allertijden staat de wedstrijd tussen de Patriots en de Seahawks in 2015, die door 114,4 miljoen mensen werd bekeken.

Die stijging is volgens analisten het gevolg van een aantal factoren. Zo leidde de aanwezigheid van zangeres Taylor Swift, die een relatie heeft met Kansas City Chiefs-speler Travis Kelce, tot een breder publieke belangstelling voor de wedstrijd. Met name meer vrouwen zouden dit jaar naar de wedstrijd hebben gekeken.

Usher

Ook de beroemde halftimeshow kan de kijkcijfers beïnvloeden. Deze keer werd die verzorgd door de Amerikaanse artiest Usher. Tijdens zijn show kwamen ook onder anderen Alicia Keys, Lil Jon, Will.i.am en Ludacris het podium op om samen met Usher te zingen.

Na de wedstrijd ging het feestje voor Usher nog even door. Hij trouwde in een van de beroemde trouwkapellen in Las Vegas met zijn partner Jennifer Goicoechea, met wie hij al lange tijd samen was. Een woordvoerder van de artiest heeft dat bevestigd aan de website People.