Met 75 km/u klapt durfal Van Katwijk tegen water bij WK high diving: 'Iedereen is bang'

Het is elke keer weer een enorme uitdaging die ze aangaat. Ginni van Katwijk is voor de tweede keer aanwezig bij de wereldkampioenschappen zwemmen. In Doha maakt ze deel uit van een groep durfals die strijdt om de wereldtitel 'high diving'. "Iedereen is bang."

Kwaad

De eerste van twee sprongen op dinsdag verliep niet echt goed, de tweede was een stuk beter. Met op de achtergrond de skyline van Doha bezet Van Katwijk de veertiende plaats. "Shit happens", kijkt ze terug op haar eerste sprong. "In de training ging de sprong heel goed. Dit was niet genoeg. Ik was echt kwaad."

Haar tweede sprong was een stuk beter. Van Katwijk hoopt woensdag in het vervolg van de wedstrijd nog wat te stijgen in het klassement. Vorig jaar, bij haar eerste WK in het Japanse Fukuoka, eindigde ze als elfde. Het jaar ervoor verraste ze met de vijfde plaats op de Europese titelstrijd.