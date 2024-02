Eerste veroordeling voor 'cyberflashing' in Engeland

In Engeland is voor het eerst iemand veroordeeld voor het sturen van een ongevraagde foto van zijn geslachtsdeel. De 39-jarige man stuurde dickpics naar een 15-jarig meisje en een vrouw.

De vrouw maakte een screenshot van de foto en stuurde die dezelfde dag nog naar de politie. De man gaf in de rechtbank toe dat hij de twee naaktfoto's heeft gestuurd en werd veroordeeld. 11 maart hoort hij in een andere rechtbank wat zijn straf zal zijn. Tot die tijd blijft hij in hechtenis. Er hangt hem een maximumstraf van twee jaar boven het hoofd. De man werd al eerder veroordeeld voor seksuele handelingen met een minderjarige.

Het sturen van een ongevraagde naaktfoto wordt ook wel 'cyberflashing' genoemd en is sinds 2023 illegaal in Engeland. Tot nu was nog niemand veroordeeld.

Dickpics in Nederland

In Nederland is cyberflashing ook strafbaar. Dat heeft de Hoge Raad in 2017 bevestigd. De afzender kan een celstraf krijgen van maximaal twee maanden. Wel stelt de Nederlandse wet een extra eis: de afzender van de foto moet zich bewust zijn dat de foto aanstootgevend is voor de ontvanger. In Engeland is het sturen van een ongevraagde foto voldoende.

Tot nu toe is een keer iemand veroordeeld voor het versturen van een ongevraagde naaktfoto naar een volwassene. In 2014 legde de rechtbank Oost-Brabant een man taakstraf op van 80 uur voor het versturen van een dickpic naar een vrouw die meermaals had aangegeven daar niet van gediend te zijn.

Uit een onderzoek van het Expertisebureau Online Kindermisbruik blijkt dat ongeveer een op de vijf vrouwen in Nederland ongevraagd dickpics ontvangt. Niet veel van de vrouwen die zo'n foto ontvangen doen ook daadwerkelijk aangifte.