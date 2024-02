Twee Nederlanders en Estse premier op gelekte lijst gezochte personen Rusland

Diverse Europeanen, onder wie premier Kallas van Estland en twee Nederlanders, staan in Rusland op de lijst van gezochte personen. Dat meldt het Russische onderzoeksplatform Mediazona, dat alle opsporingsbevelen uit de database van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft verzameld. Een van de Nederlanders op de lijst heeft meegevochten als vrijwilliger in Oekraïne.

Begin deze maand stonden er volgens Mediazona bijna 97.000 individuen op de lijst van gezochte personen. Een derde van hen is Russisch, verder staan er ook relatief veel Armenen (ruim 11.000), Oezbeken (ruim 10.000) en Oekraïners (bijna 4000) op. Een van de Armenen woont in Alkmaar, blijkt uit de gegevens. 98 procent van de gezochten komt uit Rusland of landen die voorheen tot de Sovjet-Unie behoorden.

Volgens Mediazona staan er in de database geen redenen vermeld waarom mensen gezocht worden. Daardoor is het moeilijk om onderscheid te maken in wie er vanwege politieke redenen wordt gezocht en voor wie andere redenen gelden.

Baltische politici gezocht

Wel lijkt het er volgens Mediazona op dat Kallas op de lijst staat omdat ze openlijk steun had betuigd voor het neerhalen van Sovjet-monumenten in Estland eind 2022. Daarom zou ook de Estse minister Peterkop van Buitenlandse Zaken op de lijst staan.

Ook in Letland werden er Sovjet-monumenten weggehaald, wat waarschijnlijk de reden is dat de ministers van Landbouw, Financiën en Justitie worden gezocht in Rusland, evenals tientallen Letse parlementariërs. In Litouwen staat vanwege dezelfde reden de minister van Cultuur op de opsporingslijst.

Verder wordt president Hofmanski van het Internationaal Strafhof genoemd. Hij vaardigde een opsporingsbevel uit tegen de Russische president Poetin. In november bleek al dat Meta-woordvoerder Andy Stone op de lijst was gezet. Hij noemde Rusland in 2022 een "terroristische en extremistische organisatie".

Volgens het onderzoeksplatform is de kans klein dat de buitenlanders in de database ooit naar Rusland zullen afreizen.