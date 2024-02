Oekraïne heeft aanwijzingen dat Rusland Zircon-raket gebruikte

Een Oekraïens wetenschappelijk instituut zegt dat Rusland bij de oorlog in Oekraïne mogelijk voor het eerst een Zircon-raket heeft ingezet. Het zou voor het eerst zijn dat deze hypersonische raket in een oorlog wordt gebruikt. Daarmee zou het arsenaal dat Rusland inzet verder zijn uitgebreid.

De onderzoekers bekeken resten van een raket die op 7 februari in Kyiv neerkwam. Markeringen op onderdelen en fragmenten en andere eigenschappen wijzen er volgens hen op dat dit een Zircon moet zijn geweest. Verder onderzoek moet dat bevestigen.

Bij de aanval van 7 april kwamen vier mensen om en vielen 38 gewonden. De slachtoffers zouden zijn veroorzaakt door andere type raketten. Oekraïne heeft niets bekendgemaakt over welk doel door de Zircon werd geraakt.

1000 km p/u

Volgens Amerikaanse deskundigen haalt de Zircon een snelheid van bijna 1000 kilometer per uur. Dat maakt het volgens hen bijna onmogelijk om deze kruisraket te onderscheppen, ook omdat hij niet door een radar kan worden opgemerkt.

De raket heeft een bereik van 500 tot 1000 kilometer en zou vooral bedoeld zijn om schepen aan te vallen. President Poetin zei dat het oorlogsschip Admiraal Gorsjkov Zircons aan boord had toen het in januari uitvoer. Dit fregat deed in februari mee aan een internationale oefening met China en Zuid-Afrika.

De ontwikkeling van deze raket moet peperduur zijn geweest. Het is niet bekend hoeveel Rusland er heeft. Analisten waarschuwen daarom voorzichtig te zijn met conclusies over de gevolgen van een eventuele inzet van dit wapen.

Andere raketten

Rusland heeft meer hypersonische kruisraketten. Bij de aanval van 7 februari kwamen ook vier Kh-22-raketten neer. Een woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht zei in december dat er bijna 300 op Oekraïne zijn afgevuurd. Aangenomen wordt dat Oekraïne er niet een tegen heeft kunnen houden.

Oekraïne presenteerde deze beelden om aan te tonen dat het gaat om een Zircon-raket: