Zorgverzekeraars om: borstreconstructies vergoed zonder naaktfoto's

Zorgverzekeraars gaan een deel van de vervolgoperaties na borstreconstructies vanwege borstkanker standaard vergoeden. Dat heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekendgemaakt na berichtgeving van de NOS over het vragen om naaktfoto's aan borstkankerpatiënten. Ook bleken de verzekeraars niet altijd even zorgvuldig om te springen met de borstenfoto's.

ZN-directeur Petra Holst schrijft in reactie op de onthulde misstanden dat ze het betreurt dat de aanvragen voor vervolgoperaties "bij sommige vrouwen tot ongewenste situaties heeft geleid en daarmee het vertrouwen hebben geschaad". Foto's zijn met onmiddellijke ingang niet meer nodig.

Edin Hajder van de Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgen (NVPC) noemt het besluit om een deel van de vervolgoperaties standaard te gaan vergoeden een "enorme stap in de goede richting". "Wij zijn blij voor vrouwen dat ze niet in onnodige onzekerheid zitten. En dat er geen naaktfoto's meer opgestuurd hoeven worden. De beoordeling ligt terecht weer in handen van de plastisch chirurg."

Niet alle vervolgoperaties

Wel zegt hij dat met dit besluit nog niet alle vervolgoperaties vergoed worden. "Dit gaat om reconstructies die helemaal opnieuw moeten. Het gaat niet om kleinere ingrepen, zoals het verhelpen van deuken." Volgens een woordvoerder van ZN gaan de zorgverzekeraars daar "korte termijn" verder over praten met de plastisch chirurgen.

Hajder van de chirurgenvereniging is wel verrast over het besluit, dat nu een dag na de onthullingen over de misstanden wordt genomen. "We zijn al lang in gesprek met de zorgverzekeraars. Halsoverkop, zonder ons te raadplegen hebben ze dit nu besloten. Het verdient niet de schoonheidsprijs hoe dit gaat."

Nieuwe aanvragen worden per direct volgens het nieuwe beleid goedgekeurd. Vrouwen die al aanvragen hebben lopen voor een vervolgoperatie na een borstreconstructie, of eerder een afwijzing hebben gehad, kunnen contact opnemen met hun verzekeraar, zegt de ZN-woordvoerder.