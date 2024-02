Guardiola ook kritisch op doelpuntenmachine Haaland: 'Moet woede beteugelen'

Twee maanden stond hij aan de kant met een voetblessure, maar in de derde wedstrijd na zijn rentree pakte hij de draad 'gewoon' weer op: met twee doelpunten hielp Erling Haaland afgelopen weekeinde Manchester City langs de sterke defensie van Everton (0-2).

Het waren in zijn achttiende competitiewedstrijd van het seizoen zijn vijftiende en zestiende treffer, waarmee de doelpuntenmachine zich weer eenzaam aan kop van de topscorerslijst van de Premier League nestelde. Je hoort manager Pep Guardiola dan ook niet klagen.

Toch kraakte de Spanjaard in aanloop naar het Champions League-duel met FC Kopenhagen van vanavond enkele kritische noten, toen op de persconferentie de productieve Noor ter sprake kwam. En dan met name over diens houding als de goals even uitblijven. "Op die momenten moet hij ontspannen en positief blijven. Hij moet leren zijn woede te beteugelen als hij kansen mist."