Roze pelikaan ontsnapt uit Belgische dierentuin gevangen in Brabant

In Cromvoirt is gisteren een roze pelikaan gevangen die al enkele dagen in de omgeving rondvloog. De vogel bleek twee weken geleden te zijn ontsnapt uit een Belgische dierentuin. "Ze waren echt heel erg verbaasd dat hij hier is gevonden."

De felgekleurde pelikaan trok de afgelopen dagen in Brabant veel bekijks. Het dier werd eerder gespot in Helvoirt. Afgelopen zaterdag dook de pelikaan op bij een golfbaan in Cromvoirt. Medewerkers van de golfbaan ontdekten de vogel langs de waterkant en schakelden de dierenambulance in.

De dierenambulance Den Bosch had de vogel al enige tijd in de gaten en had al meerdere pogingen gedaan om het dier te vangen. Omdat de pelikaan geringd is, moest het een eigenaar hebben maar het was niet duidelijk wie. De dierenambulance had verschillende dierentuinen in Nederland benaderd, maar niemand bleek een pelikaan te missen.

Gouden tip

Uiteindelijk kreeg de dierenambulance de gouden tip van een vogelkweker en docent dierenverzorging. "Hij heeft toegang tot een bestand van alle dierenparken in Europa en zo kwam hij erachter", legt Pascalle van der Ven, coördinator van de dierenambulance Den Bosch uit aan Omroep Brabant.

Uit de gegevens op de ring bleek dat de pelikaan in Litouwen uit het ei is gekropen en eerder in twee Nederlandse dierentuinen heeft gewoond. Onlangs was de vogel verhuisd naar België. Daar bleek een dierenpark de pelikaan al eventjes te missen.

Uit welke dierentuin de pelikaan was ontsnapt, wil Van der Ven niet zeggen. "Maar ik kan zeggen dat het voor de pelikaan een flink stuk vliegen is geweest."

'Moe en hongerig, maar wel gezond'

Diverse pogingen om de pelikaan te vangen mislukten maar uiteindelijk kon de pelikaan volgens Van der Ven vrij simpel toch worden gevangen: de vogel werd gelokt met een emmer vis. "De pelikaan kwam er snel op af en had ook echt honger." Een medewerker van safaripark Beekse Bergen kon de vogel vervolgens zonder moeite oppakken. De pelikaan verblijft momenteel bij het safaripark.

De gevangen pelikaan blijkt een mannetje en is elf jaar oud, weten ze nu bij de dierenambulance. "We hebben ons een beetje moeten bijscholen, want zoiets is echt heel bijzonder." Volgens Van der Ven is de vogel "moe en hongerig, maar wel gezond". De pelikaan wordt binnenkort door het Belgische dierenpark opgehaald.

Roze pelikanen komen voor in een groot deel van Zuidoost-Europa, Afrika, West- en Centraal-Azië en India. Ze kunnen tot 178 centimeter lang worden en de spanwijdte van hun vleugels kan tot 3,60 meter bedragen. Ze worden maar zelden in Nederland gezien.