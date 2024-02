Basketbalfenomeen Wembanyama geschiedenisboeken in met bijzondere 'triple-double'

Die triple-double mét geblokkeerde schoten komt haast niet voor. Dat gebeurde ruim drie jaar geleden, op 22 januari 2021, voor het laatst. Wembanyama is bovendien de eerste rookie die dat presteert in 34 jaar.

Het Franse basketbalfenomeen Victor Wembanyama heeft opnieuw de NBA op stelten gezet. De 20-jarige Fransman van de San Antonio Spurs was goed voor 27 punten, veertien rebounds en tien geblokkeerde schoten in de gewonnen wedstrijd tegen Toronto Raptors (122-99).

Een 'triple-double' wil zeggen dat een speler in drie van de vijf basketbal-categorieën dubbele cijfers heeft: punten, rebounds, blocks (geblokkeerde schoten), assists en steals (bal afpakken van de tegenstander).

Wat is een 'triple-double'?

De 2.24 meter lange, ietwat slungelig ogende center heeft adelaarsarmen met een spanwijdte van 2,40 meter, beschikt over de dribbelvaardigheden van een spelverdeler en een geweldig afstandsschot. Wembanyama wordt gezien als het grootste basketbaltalent sinds LeBron James.

Wembanyama, 2,24 meter lang, kwam met minimaal 25 punten, tien rebounds, tien geblokkeerde schoten en vijf assists in één duel ook in een rijtje met Hakeem Olajuwon, Ralph Sampson, Kareem Abdul-Jabbar en David Robinson.

OH MY WEMBANYAMA‼️ pic.twitter.com/IlGgGf06Ly

Hij veroorzaakte nog voordat hij bij de Spurs begon een hype die nog groter is dan toen LeBron James in 2003 het universiteitsbasketbal oversloeg en zo vanuit de middelbare school de NBA binnenstormde.

Geen All-Star Game

Ondanks zijn talent is de Fransman, dit seizoen de nummer 1 van de draft, niet geselecteerd voor de All-Star Game, het traditionele ereduel tussen de beste basketballers uit de Amerikaanse profcompetitie NBA. De All-Star Game is zondag 18 februari in Indianapolis.