Zwemster Steenbergen bij WK simpel naar halve finales 200 meter vrij

Ook Janna van Kooten bereikte de volgende ronde. Met 1.59,41 plaatste ze zich als zestiende en laatste voor de halve finales. De Chinese Bingjie Li was met 1.57,16 de snelste in de series. Steenbergen en Van Kooten maakten eerder in Doha deel uit van de gouden ploeg op de 4x100 meter vrije slag.

Het WK langebaanzwemmen in Doha duurt tot en met zondag. We streamen elke dag het finaleblok vanaf 17.00 uur met commentaar van Jeroen Grueter.

Siobhan Haughey uit Hongkong is in Doha de favoriete voor het goud. Bij de vorige wereldkampioenschappen in Japan belandde ze net naast het podium (vierde), maar de medaillewinnaars van dat evenement ontbreken nu op de 200 meter vrije slag. Haughey zwom dinsdag de vierde tijd in de series. Steenbergen werd bij de vorige WK vijfde op dit nummer.

De halve finales zijn dinsdag vanaf 17.00 uur.

Corbeau verder op 50 meter schoolslag

Caspar Corbeau, maandag gedeeld zevende op de 100 meter schoolslag, kwalificeerde zich voor de halve finales op de 50 meter schoolslag. Hij zwom de tiende tijd (27,11) in de series.

De in Amerika geboren Corbeau gebruikt de 50 meter schoolslag als voorbereiding op de 200 meter schoolslag, die later in de week in Doha op het programma staat.