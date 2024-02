Onderwater gevonden muur uit steentijd mogelijk oudste van Europa

De rij van ruim 1500 stenen werd in 2021 aangetroffen op 21 meter diepte voor de kust van Rerik. Wetenschappers deden daar met onderwatersondes onderzoek naar de bodemgesteldheid, maar troffen een rotspatroon aan dat onmogelijk op natuurlijke wijze had kunnen ontstaan.

Een kilometerlange muur die bij toeval voor de Duitse kust werd gevonden, is mogelijk het oudste Europese bouwwerk uit de steentijd. Archeologen hebben bepaald dat de structuur 11.000 jaar geleden aangelegd is, waarschijnlijk om op rendieren te jagen.

De onderzoekers gaan ervan uit dat prehistorische jagers hier rendieren in de val hebben laten lopen. De muur dwong de dieren richting het water, waar jagers op hun prooi lagen te wachten.

"Er woonden destijds waarschijnlijk minder dan 5000 mensen in Noord-Europa. Rendier was voor hen een belangrijke voedselbron", legt hoofdonderzoeker Jacob Geersen van de universiteit van Kiel uit. "Door de dieren in een fuik te leiden, konden ze die op de oever of in het water makkelijker doden met hun wapens."

Elders ter wereld zijn al eerder van dit soort enorme hinderlagen gevonden, zoals in de Arabische woestijn en onderwater in de Grote Meren van de VS. Voor Europa is eentje van dit formaat uniek.