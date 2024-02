Scholen dicht in New York en Boston vanwege zwaar winterweer

In meerdere plaatsen aan de Amerikaanse noordoostkust, waaronder New York en Boston, moeten kinderen vandaag uit voorzorg thuisblijven vanwege hevig winterweer. Verwacht wordt dat er gevaarlijke situaties zullen ontstaan door forse sneeuwval.

De meeste sneeuw - tot wel 40 centimeter - kan vallen in de noordelijke voorsteden van New York en in het zuidwesten van de staat Connecticut. In Massachusetts worden de hardste windstoten verwacht, tot 100 kilometer per uur. Ook is het mogelijk dat er overstromingen zullen plaatsvinden in de staat New York.

Honderden vluchten geannuleerd

Kinderen in de stad New York moeten vanuit huis online de lessen volgen, de lessen in Boston zijn helemaal afgelast. In New York alleen al gaat het om meer dan 1 miljoen kinderen die getroffen worden. Ook in de staat Rhode Island sluiten scholen uit voorzorg de deuren.

Daarnaast zijn er honderden vluchten vanaf diverse luchthavens in New York en Boston geannuleerd. Weggebruikers wordt verder geadviseerd om voorzichtig te rijden op de snelweg Interstate 95, die langs de grote steden aan de oostkust loopt.

"Als je niet op de weg hoeft te zijn, blijf dan alsjeblieft thuis", zegt burgemeester Adams van New York. Vermoedelijk is de grootste overlast aan het eind van de dag weer voorbij.