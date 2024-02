Gewonde van schietpartij gisteravond in Purmerend overleden

Een man die gisteravond zwaargewond raakte bij een schietpartij in Purmerend, is overleden. Dat meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige man uit de plaats.

Het schietincident gebeurde rond 20.00 uur bij station Purmerend. Twee mensen raakten zwaargewond en werden "in zorgwekkende toestand" naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een van hen is vannacht overleden. De toestand van het andere slachtoffer is niet bekend.

Na het schietincident kwamen hulpdiensten massaal naar het station toe. Ook het treinverkeer werd tijdelijk stilgelegd voor politieonderzoek.

Er is nog niemand aangehouden. Volgens de regionale zender NH zocht de politie gisteren in de omgeving met onder meer speurhonden en een politiehelikopter.