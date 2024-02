RB Leipzig met vleugje 'Barça' tegen Real Madrid: 'Simons heeft volgende stap gezet'

Hij groeide op bij FC Barcelona, maar vanavond speelt Xavi Simons pas voor het eerst tegen de aartsrivaal Real Madrid. Bij de hervatting van de Champions League neemt de Oranje-international het met RB Leipzig in de achtste finales op tegen 'de Koninkijke'. In zijn eerste seizoen in de Champions League heeft de oud-PSV'er zich ogenschijnlijk moeiteloos aangepast aan het hogere niveau. In de zes groepswedstrijden was de aanvallende middenvelder goed voor twee goals en twee assists. "Xavi heeft mij niet verrast", sprak Leipzig-coach Marco Rose maandag op de persconferentie. "We wisten dat we met hem kwaliteit in huis haalden." "Wat me wél verrast heeft, is hoe constant hij is. In dat opzicht heeft hij zich verder ontwikkeld, hij heeft de volgende stap gezet."

Xavi Simons - Foto: EPA

De laatste weken bezet Simons de linkervleugel bij RB Leipzig, terwijl Dani Olmo vanaf de rechterflank voor het gevaar moet zorgen. De twee groeiden op in La Masia, de veel geroemde talentenfabriek van FC Barcelona. "Ik verwacht ook tegen Real Madrid dat zij spelers zijn die het verschil kunnen maken", zei Rose. Met tegenzin op de foto met Messi Simons was zes jaar oud toen hij vanuit Amsterdam naar Barcelona verhuisde. Hij bleef negen jaar bij de de aartsrivaal voordat hij via PSG en PSV in Leipzig belandde.

Hervatting Champions League De Champions League komt vanavond uit zijn winterslaap met de achtste finales RB Leipzig-Real Madrid en FC Kopenhagen-Manchester City. Beide duels beginnen om 21.00 uur en zijn in een liveblog te volgen op NOS.nl.

Olmo werd op zijn negende gescout door Barcelona. Een beroemde anekdote uit die tijd is een wedstrijd waarbij Lionel Messi in het publiek zat. Tegen zijn zin werd Olmo naar de kant geroepen om op de foto te gaan met de Argentijnse sterspeler. Zodra de foto was gemaakt, sprintte de balverliefde Olmo weer het veld in om verder te spelen. Hij sprak geen woord met Messi. "Mijn familie bleef maar vragen om met Messi op de foto te gaan, maar ik wilde alleen maar voetballen. Het zijn achteraf mooie herinneringen", zei Olmo daar over.

Net als Simons speelde ook Olmo nooit met Messi in het eerste van Barcelona. In zijn jeugdploegen was hij vaak aanvoerder, maar met Andres Iniesta, Xavi Hérnandez en Sergio Busquets op het toenmalige middenveld, achtte Olmo een doorbraak in Catalonië onmogelijk. Al op zestienjarige leeftijd maakte hij de opmerkelijke overstap naar Dinamo Zagreb, waar hij al snel in het eerste elftal debuteerde. Na zes jaar in Kroatië werd hij voor 30 miljoen euro opgepikt door Leipzig.

Spaans international Dani Olmo is een van de sterspelers van RB Leipzig - Foto: EPA

Simons en Olmo passen perfect in het profiel van typische Leipzig-spelers. De ploeg zet in op jonge, talentvolle en spraakmakende types. Vorig seizoen 3-2 winst Sinds het Champions League-debuut van de Oost-Duitse club in 2017 reikte Leipzig driemaal eerder tot de knock-outfase van de Champions League. De halve eindstrijd in het coronajaar 2020 is het (voorlopige) hoogtepunt. Tegen de absolute Europese top komt de jonge ploeg vaak net tekort. Al geeft de confrontatie van vorig seizoen met Real in de groepsfase hoop. Leipzig verloor in Bernabeu met 2-0, maar was in eigen huis wel met 3-2 te sterk voor de veertienvoudig Champions League-winnaar. Doelman Peter Gulacsi put hoop uit die overwinning. "Als het je eenmaal is gelukt om van zo'n topteam te winnen, dan weet je dat je het nogmaals kunt doen. We zullen opnieuw zo intensief spelen als vorig seizoen en gaan proberen een mooi resultaat neer te zetten."