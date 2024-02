Nu ook noodbevel rond Israëlische ambassade in Den Haag

Rond de Israëlische ambassade in Den Haag is een noodbevel van kracht. Burgemeester Van Zanen heeft de Haagse gemeenteraad daar gisteren over op de hoogte gebracht. Met het noodbevel kan de politie het pand controleren, mensen in de omgeving fouilleren of wegsturen, en mensen de toegang tot het pand ontzeggen.

Vorige week werden al extra zichtbare veiligheidsmaatregelen getroffen bij het gebouw aan de Johan de Wittlaan, in verband met een dreiging "die uiterst serieus genomen moet worden", maar waar verder geen mededelingen over zijn gedaan. Er staan zwarte schermen rond het gebouw en er is extra politie te zien.

Dat de dreiging serieus moet worden genomen, benadrukte de burgemeester ook gisteravond. "Ik besef heel goed hoe ingrijpend het is voor de omgeving en het verkeer dat niet meer gebruik kan maken van een gedeelte van de Johan de Wittlaan. Als ik u kan berichten over veranderingen in de situatie, zal ik dat doen", aldus Van Zanen tegen de raad.

Sinds de oorlog tussen Israël en Hamas worden Joodse gebouwen als synagogen en begraafplaatsen extra in de gaten gehouden. Verschillende locaties zijn de afgelopen maanden bedreigd.