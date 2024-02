Wekdienst 13/2: Rechtszaak ontvoering 15-jarige • Eerste Kamer stemt over afbouw salderingsregeling

We beginnen met het weer: de ochtend begint zonnig. Later vaker bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt ongeveer 10 graden. De dagen daarna wisselvallig en zacht.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vijf mannen en twee vrouwen staan in Amsterdam terecht voor de ontvoering van een 15-jarige jongen, die op straat in Amsterdam in een bestelbus werd getrokken. Drie kwartier later kon de politie hem op de snelweg naar Utrecht bevrijden.

In de Eerste Kamer wordt gestemd over de afbouw van de zogenoemde salderingsregeling. Oneerlijk voor mensen die geen zonnepanelen hebben, zeggen tegenstanders; voorstanders waarschuwen dat de terugverdientijd zal stijgen.

PostCovid NL biedt met andere patiëntenorganisaties en actiegroepen in de Tweede Kamer een petitie aan met 100.000 handtekeningen. Ze willen dat de overheid longcovidklinieken opricht en financiert.

De knock-outfase van de Champions League begint met de eerste wedstrijden in de achtste finale. Titelhouder Manchester City gaat naar FC Kopenhagen en recordkampioen Real Madrid komt in actie bij RB Leipzig. Beide wedstrijden beginnen om 21.00 uur.

Wat heb je gemist?

In Nederland is vorig jaar opnieuw minder aardgas verbruikt: 5 procent minder dan in 2022. Het verbruik daalt bij vier grootafnemers (elektriciteitscentrales, industrie, gebouwen en landbouw) al vijf jaar op rij. Door de hoge energieprijzen zijn ook kleinverbruikers fors gaan bezuinigen. In 2022 daalde het totale verbruik met een kwart.

In 2023 daalde het verbruik van gebouwen, zoals winkels, horeca en ziekenhuizen met 7 procent. Bij huishoudens daalde het met 11 procent, terwijl de winter van 2023 ongeveer even koud was als die van 2022.

Ander nieuws uit de nacht

Trump wil dat Hooggerechtshof zijn immuniteit voorlopig garandeert: een lagere rechtbank bepaalde dat Trump vervolgd mag worden voor zijn pogingen om zijn verlies bij de verkiezingen in 2020 ongedaan te maken.

Behandeling van een informatieverzoek duurt steeds langer: ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De wet bepaalt dat een informatieverzoek binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen, het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen.

Thaise oud-premier Thaksin komt vervroegd vrij: De nog steeds populaire politicus is tot een jaar veroordeeld voor corruptie, maar hij zou te ziek of te oud zijn voor de gevangenis.

En dan nog even dit:

Vanwege het Amerikaanse verkiezingsjaar is komiek en acteur Jon Stewart na acht jaar voorlopig weer terug bij The Daily Show, een satirische programma's waarin media en politiek op de hak worden genomen. Hij wil een tegengeluid laten klinken tegen de grote hoeveelheid desinformatie die de Amerikanen over zich heen krijgen.

Stewart begon zijn uitzending droogjes met "Nou, waar was ik gebleven....":