Bij een uitslaande brand in 's-Heerenberg in Gelderland is afgelopen nacht een dode gevallen. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Nederland meldde even na middernacht dat de brand onder controle is en dat het sein brand meester is gegeven.

Of het slachtoffer de bewoner van het huis aan de Hagendoorn is, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wat de brand veroorzaakte.