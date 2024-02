Thaise oud-premier Thaksin komt vervroegd vrij

De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra (74) wordt vervroegd vrijgelaten, zo melden Thaise media. Volgens minister Sodsong van Justitie staat hij op een lijst met 930 veroordeelden die onder voorwaarden vrijkomen, omdat ze te ziek of te oud zijn voor de gevangenis.

De nog steeds populaire politicus zit een celstraf van een jaar uit na een veroordeling voor corruptie, in 2010. Hij vluchtte na dat vonnis naar Dubai, omdat het volgens hem ging om politieke vervolging. Pas in september vorig jaar keerde hij terug naar Thailand. Hij werd meteen vastgezet, maar dezelfde nacht nog opgenomen in het ziekenhuis omdat hij last had van pijn op de borst en hoge bloeddruk.

Thaksin vroeg vorig jaar na zijn terugkeer om gratie van koning Vajiralongkorn, die het verzoek deels honoreerde: zijn oorspronkelijke celstraf werd verlaagd naar één jaar, onder meer omdat hij "als premier goed werk heeft verricht voor het land en zijn inwoners, en loyaal is aan de monarchie."

Nieuwe aanklacht?

In theorie zou Thaksin binnenkort alweer de cel in kunnen gaan: hij wordt mogelijk vervolgd voor belediging van de monarchie in een interview in 2015, maar aanklagers hebben nog geen besluit genomen over die aanklacht.

De 74-jarige miljardair Thaksin gebruikte het fortuin dat hij met telecommunicatie had opgebouwd om rond de eeuwwisseling een eigen partij op te richten. In 2001 werd hij tot premier verkozen en in 2005 werd hij herkozen. Thaksin werd gezien als sociale hervormer, maar ook als een politicus die voor verdeeldheid zorgde. Hij werd in 2006 door het leger afgezet, maar heeft altijd een grote achterban gehouden.